В белорусском посольстве рассказали о визите Лукашенко в Узбекистан

Ташкент, , 13:58 — REGNUM Минск придает большое значение визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан. Об этом 4 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на посла Белоруссии в республике Леонида Маринича.

По его словам, встреча лидеров двух государств послужит мощным импульсом для активизации двусторонних отношений. Дипломат добавил, что в Узбекистане за последнее время заработали совместные предприятия в различных отраслях экономики, в том числе в машиностроении, фармацевтике и пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с руководством белорусского холдинга «Белфармпром». Стороны договорились организовать на территории Узбекистана совместное производство фармацевтической продукции.

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