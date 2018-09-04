Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:35:30 МСК

В белорусском посольстве рассказали о визите Лукашенко в Узбекистан

Политика

Александр Лукашенко посетит Узбекистан в сентябре

Ташкент, 4 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  Минск придает большое значение визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан. Об этом 4 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на посла Белоруссии в республике Леонида Маринича.

По его словам, встреча лидеров двух государств послужит мощным импульсом для активизации двусторонних отношений. Дипломат добавил, что в Узбекистане за последнее время заработали совместные предприятия в различных отраслях экономики, в том числе в машиностроении, фармацевтике и пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с руководством белорусского холдинга «Белфармпром». Стороны договорились организовать на территории Узбекистана совместное производство фармацевтической продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить