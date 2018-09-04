В Карачаево-Черкесии объявлен выходным День республики

Черкесск, , 13:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 7 сентября 2018 года объявлено нерабочим днем. В этот день жители региона будут отмечать День республики. Указ о предоставлении выходного дня подписал глава республики Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

Торжества по поводу Дня Карачаево-Черкесии будут проходить в течение трех дней — с 7 по 9 сентября. Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах.

Напомним, в 2017 году Карачаево-Черкесия отметила 25-летие республики. Мероприятия, посвященные этому юбилею, проходили в Государственном Кремлевском дворце. В большом праздничном концерте участвовали ведущие артисты и мастера искусств республики.

Карачаево-Черкесия образована 16 мая 1992 года. На территории республики проживают более 467 тысяч человек. Почти 123 тыс. из них живут в городе Черкесске.

Читайте также: Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне в 2022 году 100-летия Карачаево-Черкесии. Эта дата восходит к 12 января 1922 года, когда республика стала самостоятельным образованием и вошла в состав Юго-Восточной области России в качестве автономии.