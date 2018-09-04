Индонезия сожалеет о решении США прекратить финансирование БАПОР

Джакарта, , 13:52 — REGNUM Правительство Индонезии выразило сожаление по поводу решения Соединенных Штатов (США) прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает Sindonews.

«Индонезия выражает сожаление в связи с решением правительства США прекратить вносить свой вклад в агентство ООН для помощи палестинским беженцам. БАПОР играет важную роль в оказании гуманитарной помощи палестинским беженцам», — говорится в сообщении МИД Индонезии.

Индонезийское правительство совместно с национальным гражданским обществом и благотворительностью продолжит увеличивать вклад Индонезии в помощь палестинским беженцам. Индонезия также призывает международное сообщество присоединиться.

Напомним, США объявили в пятницу, 31 августа, что больше не будут оказывать финансовую поддержку БАПОР. Решение вызвало критику со стороны международного сообщества. Лига арабских государств заявила, что решение США является «одной из форм вымогательства», где США хотят, чтобы Палестина не заостряла внимание на проблеме Иерусалима на переговорах с Израилем.