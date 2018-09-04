Телеканалы NewsOne и «112 Украина» обвинили в «российской пропаганде»

Киев, , 13:46 — REGNUM Первый заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук призвал Верховную Раду рассмотреть вопросы военной и информационной безопасности Украины. Об этом Тетерук заявил 4 сентября в эфире телеканала «Прямой».

При этом депутат обвинил телеканалы «NewsOne» и «112 Украина» в распространении российской пропаганды.

«Нужно рассмотреть как вопросы милитаристской безопасности от России, так и информационной. К сожалению, за этот период не было действенных шагов от Министерства информационной политики по защите информационного поля. У нас ужасная ситуация, когда те лица, которые должны отвечать в юридическом поле за совершенные преступления против Украины, уже стали собственниками определенных информационных ресурсов, которые открыто пропагандируют российскую идеологию. Это такие телеканалы как «NewsOne», на который я перестал ходить еще с 2015 года и, к сожалению, телеканал «112 Украина», который перешел в подчинение господину Медведчуку (глава общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук — ИА REGNUM )», — сказал Тетерук.

Он напомнил, что «враждебное Украине информационное поле может привести к катастрофическим последствиям для будущего страны».

«И то, что у нас сегодня нет действенных механизмов прекращения распространения российской пропаганды через эти два ресурса, является серьезным вызовом для сектора безопасности всей нашей страны… Мы можем проиграть информационную составляющую, когда распространение разочарования, манипуляционных тезисов и откровенной лжи приведет к унынию или принятию неверного решения. В условиях президентской и парламентской кампании в следующем году это может привести к катастрофическим последствиям для будущего нашей страны», — добавил Тетерук.

Депутат также призвал разделять свободу слова и «свободу вражеской пропаганды».

«Мы не должны поддаваться манипуляционным технологиям, которые внедрил Геббельс в нацистской Германии, которую сейчас успешно транслирует Российская Федерация своей пропагандой. Там где есть свобода сова, должна быть ответственность за эту свободу слова. Мы ни в коем случаем не можем сопоставлять и подменять свободу слова и своду пропаганды, потому что это абсолютно противоположные по содержательному наполнению вещи. Нужно защитить информационное пространство от пропаганды и предоставить свободе слова отстаивать ту правду, за которую мы боремся», — подытожил Тетерук.

Как сообщалось, 29 августа экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов проинформировал, что в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом «NewsOne».

«Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом», — отметил Портнов.

При этом украинские СМИ сообщают, что телеканал «112 Украина» приобрел малоизвестный Эдуард Катц. По некоторым данным, за ним стоит глава организации «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Напомним, ранее коллектив журналистов «Телевизионной службы новостей»

телеканала «1+1» (принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому) выразил протест против участия жены Медведчука Оксаны Марченко в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1».