Киев и Токио пытаются противостоять России: Радио REGNUM

Москва, 4 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Стоимость электричества в Прибалтике бьёт рекорды;
- Киев ждёт «российского вторжения»;
- Япония заявила протест Москве в связи с празднованием на Курилах;
- Шесть регионов России разделят 2,9 млрд рублей «на дороги»;
- Оснований для ЧС нет, но детей вывозят: ситуация в крымском Армянске.
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