Пашинян о переговорах с Путиным: будет обсуждаться весь спектр отношений

Ереван, , 13:30 — REGNUM На встрече с Владимиром Путиным будет обсуждаться весь спектр армяно-российских отношений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться гуманитарное сотрудничество, Пашинян сказал, что будут обсуждаться все вопросы.

Как ранее проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Николом Пашиняном состоится 8 сентября в Москве.

Ранее армянская пресса писала, что беспрецедентное гуманитарное сотрудничество между Арменией и Россией, о котором Пашинян заявил на митинге 17 августа, будет заключаться в том, что армянские саперы и врачи отправятся в Сирию и будут работать там под российским флагом.

Глава армянского правительства также прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, который 3 сентября сказал, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».

«Ну да, сегодня было достаточно жарко», — пошутил Пашинян.