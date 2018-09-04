Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:38:55 МСК

Google предупредили о недопустимости вмешательства в российские выборы

Политика

Политические мероприятия во время проведения единого дня голосования «повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах»

Google предупредили о недопустимости вмешательства в российские выборы
Иллюстрация: Puregoogle.ru
Google

Москва, 4 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  В адрес руководства компании Google Центризбирком России направил предупреждение о недопустимости размещения на Youtube политической рекламы в день голосования и за день до него. Об этом заявил 4 сентября член Центризбиркома РФ Александр Клюкин.

По его словам, данное предупреждение связано с призывами блогера Алексея Навального не ходить на избирательные участки в единый день голосования 9 сентября.

«Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на Youtube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», — подчеркнул Клюкин.

Он добавил, что такие политические мероприятия во время проведения единого дня голосования «повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Тверской суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Читайте также: Блогер Навальный отправлен под арест за нарушение закона о митингах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить