На Украине приняли закон о трансграничных европейских объединениях

Киев, , 13:14 — REGNUM Закон о европейских объединениях территориального сотрудничества приняли на Украине, сообщают 4 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно трансграничного сотрудничества». Закон определяет порядок сотрудничества Украины с соседними государствами на государственной границе. Закон также вводит понятие «европейских объединений территориального сотрудничества».

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгений Кравченко заявил, что с 2012 года транзитное сообщение между Россией и Украиной сократилось более чем в пять раз. А поскольку такое сообщение дороже внутреннего в четыре раза, экономическая ситуация в УЖД заметно ухудшилась.