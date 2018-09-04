34 тыс. жителей Крыма смогут воспользоваться предпенсионными льготами

Симферополь, , 13:14 — REGNUM Региональные льготы, действующие для пенсионеров Крыма, будут распространены и на жителей предпенсионного возраста. Об этом 4 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В законодательство Республики Крым будут внесены изменения, которые позволят распространить действующие республиканские льготы для граждан пенсионного возраста на женщин до 1968 года рождения и на мужчин до 1963 года рождения. Льготы будут действовать в переходный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», — цитирует главу Крыма его пресс-служба.

По данным, которые привел Аксёнов, в 2019 году по действующему в настоящее время законодательство на пенсию должны были выйти около 34 тыс. крымчан. После принятия изменений в пенсионное законодательство они продолжат работать, однако им будут предоставлены все республиканские льготы, которыми пользуются пенсионеры: это, в частности, право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах республики, льготы на бесплатное пользование жильем и услуги ЖКХ медикам и педагогам, работникам библиотек, которые проработали в сельской местности не менее трех лет, вышли на пенсию и продолжают проживать в сельской местности, дополнительные льготы для пенсионеров, имеющих статус «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Крым», «Ветеран военной службы».

Как сообщается, финансирование уже предусмотрено в бюджете республики. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственный Совет Республики Крым до 10 сентября и рассмотрен на пленарном заседании 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с пенсионной реформой. Глава государства предложил ряд мер для смягчения последствий реформы, в частности, будет введено понятие «предпенсионный» возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Люди, которые достигнут этого возраста, будут иметь права на те же льготы, что и пенсионеры.