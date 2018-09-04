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Министр спорта Франции объявила о своей отставке

Политика

Лора Флессель приняла решение покинуть правительство по личным причинам

Министр спорта Франции объявила о своей отставке
Marie-Lan Nguyen
Лора Флессель

Париж, 4 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  Министр спорта Франции Лора Флессель объявила о своей отставке во вторник, 4 сентября, сообщает Europe1.

Спустя несколько дней после ухода министра экологии Франции Николя Юло министр спорта Лора Флессель ушла в отставку.

«После захватывающих 16 месяцев во главе министерства спорта я приняла решение покинуть правительство по личным причинам», — заявила она.

Если верить ее окружению, «Лора Флессель хочет вернуть себе свободу» и ее отставка «никак не связана с бюджетными вопросами».

Лора Флессель — известная фехтовальщица-шпажистка, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница пяти олимпийских медалей, в мая 2017 года была назначена министром спорта.

Напомним, министр экологии Франции Николя Юло также ушел в отставку. Он объявил об этом 28 августа.

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Политическая жизнь Франции
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