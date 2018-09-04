Шойгу: Форум «Армия-2018» посетили более 1 млн человек

Москва, , 13:10 — REGNUM За шесть дней мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2018» посетили более миллиона человек. Об этом в ходе селекторного совещания 4 сентября сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«26 августа завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2018» и проводимая на его полях «Неделя национальной безопасности». За шесть дней на их площадках побывало свыше 1 млн человек», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

По словам Шойгу, по сравнению с 2017 годом число участников форума, а также зарубежных делегаций и экспертов возросло на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в пресс-центре форума «Армия-2018» отметили, что в первый день его работы посетили более 100 тыс. человек.

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