Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:38:50 МСК

Испания передумала поставлять оружие Саудовской Аравии

Политика

Мадрид отменяет контракт на поставку 400 авиационных бомб с лазерным наведением

Мадрид, 4 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Министерство обороны Испании заморозило контракт на поставку Саудовской Аравии 400 авиационных бомб с лазерным наведением, передает испанская радиостанция Cadena SER.

Министерство инициировало процедуру отмену контракта, подписанного между Мадридом и Эр-Риядом летом 2015 года, и вернет €9,2 млн, выплаченных за бомбы. Бомбы все это время хранятся на складе в Арагоне в ожидании покупателей.

Причиной отмены контракта являются опасения испанского правительства, что Саудовская Аравия использует бомбы для войны в Йемене. Как сообщало ИА REGNUM, Германия также прекращает поставки оружия этому арабскому государству.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Саудовской Аравии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить