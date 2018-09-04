Испания передумала поставлять оружие Саудовской Аравии

Мадрид, , 13:14 — REGNUM Министерство обороны Испании заморозило контракт на поставку Саудовской Аравии 400 авиационных бомб с лазерным наведением, передает испанская радиостанция Cadena SER.

Министерство инициировало процедуру отмену контракта, подписанного между Мадридом и Эр-Риядом летом 2015 года, и вернет €9,2 млн, выплаченных за бомбы. Бомбы все это время хранятся на складе в Арагоне в ожидании покупателей.

Причиной отмены контракта являются опасения испанского правительства, что Саудовская Аравия использует бомбы для войны в Йемене. Как сообщало ИА REGNUM, Германия также прекращает поставки оружия этому арабскому государству.