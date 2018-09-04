Израиль планирует построить новые поселения на оккупированных территориях

Тель-Авив, , 13:07 — REGNUM Власти Израиля планируют строительство новых поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 4 сентября Anadolu.

Местные власти города Бейт-Ханина обсудят возможность строительства 75 новых поселений. Предварительно планируется выделить под строительство территорию в 11 кв. км.

Напомним, строительство поселений на оккупированных территориях противоречит нормам международного права. Израиль занял данные земли после войны в 1967 году, право на обладание ими не признается международным сообществом.

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