На Украине призвали запретить вещание всех «рупоров Москвы»

Киев, , 12:57 — REGNUM Работа всех российских СМИ на украинской территории должна быть запрещена. С такой инициативой выступила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

По мнению украинского парламентария, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен взять на себя миссию по запрету вещания «рупоров Москвы» на Украине.

«Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ, это вопрос национальной безопасности и защиты государственной независимости от Кремля», — написала она в своем Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что законопроект, действие которого установит в качестве официального приветствия военнослужащих Украины лозунг Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть принят парламентом страны до конца текущей недели.

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