Оппозиция Италии: правительство подрывает единство ЕС

Рим, , 12:26 — REGNUM Новое правительство Италии использует проблему нелегальной миграции для того, чтобы подорвать единство Европы, заявил в интервью La Stampa во вторник, 4 сентября, экс-министр внутренних дел Марио Миннити.

Миннити также отметил, что действия нового главы МВД— который, к примеру, поехал на финал чемпионата мира в Москву в футболке сборной Хорватии, чтобы «болеть против Франции» — являются «инфантильными» и не способствуют решению общих проблем, к примеру, ситуации в Ливии.

Оппоненты экс-министра возражают, что это именно действия (точнее, бездействие) Миннити и привело к миграционному кризису в Италии, а что касается ЕС, то вряд ли Италию может удовлетворять такое «единство», при котором вся ответственность за решение проблемы миграции ложится на одну Италию.

Сальвини и президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели регулярно обмениваются выпадами. Формально предметом спора являются нелегальные мигранты. Фактически перепалка — подготовка к предвыборной кампании по выборам в Европарламент, на которых нынешние власти Евросоюза (включая Макрона) будут противостоять сторонникам национальных суверенитетов (включая Сальвини).

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В отношении мигрантов Макрон регулярно обвиняет Италию в том, что их политика «закрытия портов» не соответствует европейским ценностям. Сальвини и другой вице-премьер Италии — Луиджи Ди Майо в ответ напоминают, что президент Франции много говорит, но принимать мигрантов его страна так и не начала.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.