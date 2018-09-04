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В Турции выданы ордеры на арест 25 сотрудников жандармерии

Политика

Все они обвиняются в связях с ФЕТО

Анкара, 4 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 25 сотрудников жандармерии, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 4 сентября Anadolu.

ФЕТО считается в стране террористической организацией и ее деятельность на территории государства преследуется по закону.

Лидер группировки религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота в Турции, произошедшей летом 2016 года. Духовный лидер отвергает подобный обвинения, предпочитая скрываться в США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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