В Турции выданы ордеры на арест 25 сотрудников жандармерии

Анкара, , 12:28 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 25 сотрудников жандармерии, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 4 сентября Anadolu.

ФЕТО считается в стране террористической организацией и ее деятельность на территории государства преследуется по закону.

Лидер группировки религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота в Турции, произошедшей летом 2016 года. Духовный лидер отвергает подобный обвинения, предпочитая скрываться в США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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