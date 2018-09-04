Израиль продолжает аресты палестинцев: 27 человек задержаны

Тель-Авив, , 12:02 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали 27 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 29 августа Anadolu.

Арестованные обвиняются в причастности к террористической деятельности, направленной против государства Израиль. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти еврейского государства проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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