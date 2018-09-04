На Украине боятся российских учений и проводят свои

Киев, , 12:14 — REGNUM Военные учения Rapid Trident-2018, которые проходят на Украине, помогут повысить уровень боеготовности и боеспособности вооруженных сил Украины. Об этом 4 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Учения повышают уровень боеготовности, боеспособности вооруженных сил. Это помогает находить понимание и нарабатывать совместные действия во время активизации ведения боевых действий. В учениях принимает участие 2200 военнослужащих из 14 стран», — сказал Романенко.

Он заявил, что украинские учения по своим масштабам несоизмеримы с российскими учениями «Восток-2018».

"Но с точки зрения насколько дразнят — не дразнят, я хочу обратить внимание на то, что в сентябре в России проводятся несравнимые учения в которых принимают участие 300 тыс военнослужащих и 30 тыс единиц техники. Как говорят российские военные специалисты и военные эксперты, это во многом похоже на учения советских времен 1981 года. Те учения проходили на территории Беларуси, Прибалтики и Украины. В первую очередь они были нацелены на подготовку входа в Польшу, где на то время действовал Лех Валенса», — добавил Романенко.

Он не заявил, что на «учениях Кремль отрабатывает возможность ввода войск и открытой оккупации Украины».

«То, что сегодня учения проходят в центре и на востоке значит, что они проводятся очень далеко от Украины… Они отрабатывают все что необходимо, в том числе и такой вариант. Они привлекают ВДВ — это совсем не оборонная структура, дальнюю и военно-транспортную авиацию. Это те структуры Российской Федерации, которые обеспечивают быструю переброску войск. При необходимости это несколько недель и они будут на границе с Украиной», — пояснил Романенко.

Он также выразил уверенность в том, что Украине «не нужно переносить учения».

«Я хотел бы сравнить эти учения, которые проводятся одновременно. У них уровень провокационности совершенно разный. Вы вдумайтесь, 300 тысяч и 2200. Тут (на Украине) 350 единиц техники, там (в России) — 30 тыс», — подытожил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного официально открыли военные учения Rapid Trident-2018, в которых принимают участие 14 стран.

В этом году Rapid Trident-2018 являются самыми масштабными совместными сухопутными учениями подразделений ВСУ, в которых будут принимать участие от Украины еще и нацгвардия, госпогранслужба и Управление госохраны. В них принимают участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры НАТО: Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в маневрах принимают участие военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады.

В Rapid Trident-2018 будут задействованы более 350 единиц техники и 2200 военнослужащих. Учения продлятся две недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз — командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран-партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия 11−15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018», в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники. В учениях примут участие военные Китая и Монголии. Отмечается, что по размаху они сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны. Кроме того, 1−8 сентября Россия анонсировала масштабные плановые учения ВМФ и ВКС в Средиземном морес участием 25 кораблей и 30 самолетов. В учениях примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.