Милонов просит урезать расходы и привилегии для депутатов в регионах

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает провести аудит средств, выделяемых на содержание собраний депутатов в регионах, а также льгот, предоставляемых региональным парламентариям.

С таким предложением Милонов обратился на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе депутата.

Виталий Милонов напомнил, что сейчас на федеральном уровне «активно обсуждается инициатива по ликвидации части привилегий и льгот, которыми пользуются действующие и бывшие члены Федерального Собрания». Это особенно актуально на фоне предстоящей пенсионной реформы и вызывает одобрение граждан.

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«Одновременно в стране складывается странная ситуация: пока федеральные депутаты думают над сокращением собственных трат и зарплат, в регионах происходит обратная картина», — возмущен Милонов.

По его данным, в некоторых регионах зарплаты депутатов законодательных органов власти равны зарплатам депутатов Госдумы, а «количество всевозможных льгот (бесплатная служебная машина, разнообразные денежные надбавки, тринадцатые и четырнадцатые зарплаты, бесплатные авиабилеты и прочее), перекрывает самое смелое воображение».

Это совершенно неоправданно, уверен Милонов. В результате выходит, что общие затраты на на обеспечение льготами и привилегиями депутатского корпуса в регионах значительно превосходят совокупные расходы на всю Государственную Думу.

«В данной связи логичным шагом со стороны депутатского сообщества стало бы наведение финансового порядка в регионах. В качестве идеи, предлагаю Вам рассмотреть возможность создания независимой аудиторской группы из членов Госдумы, Совета Федерации и представителей региональных парламентов по изучению финансовой ситуации в региональных собраниях и парламентах с последующей выработкой механизмов по отказу от части льгот, привилегий и дополнительных государственных выплат», — говорится в письме Милонова в адрес Володина и Турчака.

Как сообщалось ранее, с инициативой отмены пенсионных преференций для депутатов и сенаторов выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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