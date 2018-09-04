Замглавы Нюрбинского района вынесли приговор

Якутск, , 11:49 — REGNUM В Нюрбинском районном суде сформировано решение о назначении наказания заместителю главы Нюрбинского района, по мнению инстанции вышедшему в своих действиях за пределы должностных полномочий при строительстве стадиона. Он приговорён к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком в 2,5 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Суд установил, что замглавы муниципалитета в нарушение требований законодательства издал приказ, на основании которого подрядчику, строившему стадион, был выдан аванс в 6,6 млн рублей. Эти действия были расценены правоохранительными органами как превышение должностных полномочий, то есть совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные обвинения предъявляются экс-главе Нюрбинского района Борису Попову, авансировавшему строительство школы в селе Кюндядя. Он сам и жители муниципалитета считают это дело сфабрикованным.

«Впервые имя заказчика мне назвали информированные сотрудники Якутского СИЗО и Табагинской колонии, где одно время находился в больнице. Мне сказали: политический заказ Егора Борисова, а дальше его принял и направил в органы бывший прокурор, действующий руководитель администрации главы и правительства республики Фёдор Борисов. Заказ также осуществлял земляк Егора Борисова зампред правительства Михаил Гуляев. Доносы на месте делал и координировал председатель Нюрбинского райсовета Сергей Евсеев», — рассказывал журналистам Борис Попов.

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Напомним, своим протестом на заседании комитета Госсобрания республики Борис Попов поднял волну негодования против приватизации госпакета 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», и соответствующую поправку в бюджет даже сняли с рассмотрения регионального парламента. Тем не менее эти ценные бумаги были внесены в уставный капитал АО «РИК Плюс» по цене 11 млрд 990 млн рублей. Договор купли-продажи с АО «РИК Плюс» был подписан 22 декабря 2017 года. Следующим шагом станет продажа этих ценных бумаг большой АЛРОСА.