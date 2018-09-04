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Дутерте отозвал амнистию для оппозиционного политика

Политика

Сенатор критиковал президента за борьбу с наркотиками

Дутерте отозвал амнистию для оппозиционного политика
Родриго Дутерте

Манила, 4 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте отозвал амнистию для оппозиционного политика Антонио Трилланеса, вовлеченного в неудавшийся переворот 15-летней давности, сообщает 4 сентября Reuters.

После своего освобождения Трилланес продолжил заниматься политикой и принимал участие в законодательной деятельности в качестве сенатора Филиппин. Он обвинил Дутерте в расправе над тысячами наркоторговцев.

Политик в последствии был арестован за серьезное преступление от преследования его даже не спас иммунитет, предоставляемый законодателем. В правоохранительных органах подчеркнули, что отмена амнистии не является политическим шагом.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте после того, как занял высший пост в государстве, приступил к жесткой борьбе с наркоторговлей, что вызвало резкое неприятие со стороны некоторых политиков, в частности и арестованного сенатора Трилланеса.

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