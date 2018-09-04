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В Сирии 24 раза за сутки нарушен режим прекращения огня

Политика

Нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации

В Сирии 24 раза за сутки нарушен режим прекращения огня
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
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Москва, 4 сентября 2018, 11:37 — REGNUM  Российская часть совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня на территории САР, сообщает 4 сентября информационный бюллетень Министерства обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Случаи стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия — 14 раз, Алеппо — семь раз, Хама — три раза.

Отмечается, что в течение дня была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор, выдано 450 продовольственных наборов. В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Медицинская помощь за сутки оказана 67 местным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сирии были созданы зоны деэскалации в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года Россией, Турцией и Ираном.

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