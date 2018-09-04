Индонезия укрепляет сотрудничество с Тихоокеанским регионом

Джакарта, , 11:41 — REGNUM Индонезия стремится укрепить морское сотрудничество с Тихоокеанским регионом, сообщает МИД Индонезии.

Индонезия — крупнейшее государство в мире, расположенное между двумя океанами, продолжает поддерживать сотрудничество с тихоокеанскими странами для поддержания безопасности, открытости, развития и процветания в регионе.

Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки министерства иностранных дел Индонезии Десра Перчайя возглавил делегацию Индонезии на 49-м заседании саммита Форума тихоокеанских островов в Науру, 3−6 сентября 2018 года.

Во время открытия заседания Десра Перчайя подчеркнул, что Индонезия является неотъемлемой частью Тихого океана.

На саммите обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес стран в Тихом океане, включая региональную безопасность, изменение климата и безопасность на море.

С 2001 года Индонезия регулярно посещает ежегодные встречи форума тихоокеанских островов вместе с другими партнерами по диалогу, включая США, Китай, Южную Корею, Японию и Европейский союз. Индонезия активно участвует в обмене мнениями, опытом и предоставлении технической помощи.