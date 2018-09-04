Вторник, 4 Сентября 2018 года
13:06:32 МСК

Индонезия укрепляет сотрудничество с Тихоокеанским регионом

Политика

Представитель МИД Индонезии Десра Перчайя возглавил делегацию на 49-м заседании саммита Форума тихоокеанских островов в Науру, 3-6 сентября 2018 года

Индонезия укрепляет сотрудничество с Тихоокеанским регионом
Иллюстрация: Demis.nl
Индонезия на карте мира

Джакарта, 4 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  Индонезия стремится укрепить морское сотрудничество с Тихоокеанским регионом, сообщает МИД Индонезии.

Индонезия — крупнейшее государство в мире, расположенное между двумя океанами, продолжает поддерживать сотрудничество с тихоокеанскими странами для поддержания безопасности, открытости, развития и процветания в регионе.

Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки министерства иностранных дел Индонезии Десра Перчайя возглавил делегацию Индонезии на 49-м заседании саммита Форума тихоокеанских островов в Науру, 3−6 сентября 2018 года.

Во время открытия заседания Десра Перчайя подчеркнул, что Индонезия является неотъемлемой частью Тихого океана.

На саммите обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес стран в Тихом океане, включая региональную безопасность, изменение климата и безопасность на море.

С 2001 года Индонезия регулярно посещает ежегодные встречи форума тихоокеанских островов вместе с другими партнерами по диалогу, включая США, Китай, Южную Корею, Японию и Европейский союз. Индонезия активно участвует в обмене мнениями, опытом и предоставлении технической помощи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить