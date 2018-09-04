Как катастрофа майдана привела к катастрофе миграции

Киев, , 11:31 — REGNUM Во вторник, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год страну покидает миллион человек. Министр добавил, что тенденция в ближайшее время сохранится, и назвал ситуацию «катастрофой».

Единственный вопрос, который есть к Павлу Климкину, — почему он вдруг решил выступить с таким заявлением.

В самой тенденции ничего нового нет. Майданная власть как минимум не препятствует процессу миграции, как максимум способствует ему. «Ассоциация с Евросоюзом» обернулась возможностью собирать польскую клубнику и ухаживать за итальянскими старушками. Почти не снижается и поток трудовой миграции в Россию.

На Украине достойной работы нет и не предвидится. Майданное правительство давно махнуло рукой на инфраструктуру, заменив работу сказками про «гиперлуп». Махнули рукой на экономический климат, решив сосредоточиться на осваивании кредитов и бюджета. Граждане выживают автономно, без всякой связи с государством.

Их отъезд за границу приносит власти некоторые бонусы. Меньше недовольных. Меньше социальная нагрузка. Поступления от гастарбайтеров, составляющие весомую долю ВВП. На короткой дистанции плюсы как будто перевешивают минусы.

Массовая миграция затронула все регионы страны, но лидерство по-прежнему у западных областей. Украинские социологи уже перестали говорить о «территории социальной катастрофы», огромных районах, где нет работы, нет работников, нет полноценных семей, потому что как минимум один из родителей — на заработках. Перестали говорить потому, что бессмысленно.

Поездка на заработки, сомнительная юридическая чистота документов, полуприличный статус в новой стране, продолжительный рабочий день, далекие от домашних условия жизни, денежные переводы на родину, унизительная жизнь гастарбайтера в чужой стране, сезонные заработки, ставшие постоянными, — все это давно понятно и привычно.

Возможно, неожиданное прозрение Климкина связано с грядущими выборами. На Украине по-прежнему оперируют цифрой в 42 миллиона граждан, хотя после потери Крыма и Донбасса их уже никак не больше 35 миллионов, а, скорее всего, и того меньше. Минус миллион в год — это минус 3−4%. Такими темпами скоро и голосовать будет некому.

Но та катастрофа, о которой (справедливо) говорит Климкин, — это не причина, а следствие. Причина — это другая катастрофа под названием «майдан». Который, придя к власти, принялся яростно грабить страну под агрессивные националистические лозунги, нанося ей таким образом сразу двойной удар.

Украина не может развиваться, если она станет трудовым и сырьевым придатком Запада. Повальная миграция вкупе с развалом инфраструктуры и бизнес-климата уничтожает всякие перспективы. Это понятно любому. Просто майдану все равно. Им не нужна Украина и ее развитие. Им нужна власть над территорией и ее монетизация.

Пока Украина не справится с катастрофой под названием «майдан», у нее нет ни одного шанса избавить себя от остальных катастроф.