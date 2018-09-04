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Грызлов предложил использовать Группу для расследования убийства Захарченко

Политика

Международное расследование

Москва, 4 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Завтра, 5 сентября, на заседании Контактной группы будет обсуждаться вопрос о международном расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Считаю, что это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса», — сказал он.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, под которым стоит подпись Александра Захарченко, одобрен Советом Безопасности ООН, он получил международное признание и легитимацию.

Грызлов считает необходимым при организации работы по расследованию убийства главы ДНР задействовать потенциал Контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ.

«Представители ОБСЕ постоянно работают в Контактной группе и ее подгруппах. Кроме того, ОБСЕ представлена на территории конфликта», — привел он аргументы.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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