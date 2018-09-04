Барзани поблагодарил женщин за борьбу с ИГИЛ*

Эрбиль, Ирак, , 11:15 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил на VIII конгрессе «Союза женщин Курдистана», сообщает 4 сентября Kurdistan.ru.

Влиятельнейший курдский политик отметил высокую роль женщин в национально-освободительном движении Иракского Курдистана. В том числе Барзани поблагодарил представительниц прекрасного пола и за борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Союз женщин Курдистана» был основан еще в 1952 году национальным героем Иракского Курдистана Мустафой Барзани, отцом Масуда Барзани и дедом нынешнего премьер-министра курдской автономии Нечирваном Барзани.

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