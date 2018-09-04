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В ЛНР четвертые сутки подряд соблюдается режим перемирия

Политика

Однако ситуация в Донбассе остается напряженной

В ЛНР четвертые сутки подряд соблюдается режим перемирия
creativelenna
Перемирие

Луганск, 4 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  Вооруженные силы Украины четвертые сутки не обстреливают территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается 4 сентября на сайте Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки (3 сентября) обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, четвертые сутки в ЛНР не было зафиксировано обстрелов со стороны украинских боевиков. Однако ситуация в Донбассе остается напряженной после того, как в Донецке в результате теракта был убит глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

Вместе с тем в конце августа в Следственном комитете России заявили, что с 3 по 27 августа боевики ВСУ уничтожили или частично разрушили в населенных пунктах ДНР и ЛНР 55 жилых домов, хозяйственных построек и объектов гражданской инфраструктуры.

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Война в Донбассе
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