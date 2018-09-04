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Климкин объяснил, как нужно противостоять России в Азовском море

Политика

Киевские власти понимали, что Россия начнет «поднимать ставки» в вопросе противостояния в регионе

Киев, 4 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  Украина должна дать России комплексный ответ на «провокационные действия» в акватории Азовского моря, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV глава украинского МИД Павел Климкин.

По словам дипломата, киевские власти понимали, что Россия начнет «поднимать ставки» в вопросе противостояния в регионе.

«Наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — подчеркнул Климкин.

Также он отметил, что, хотя и чувствует беспокойство по поводу развития ситуации, однако «пессимистических прогнозов не разделяет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники в марте задержали в Азовском море российский траулер «Норд», а в августе в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин». В ответ российские пограничники ответили усилением пограничных досмотров в своей части акватории Азовского моря.

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