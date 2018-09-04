Пекин: мы помогаем Африке развиваться, а не вгоняем ее в долги

Пекин, , 10:58 — REGNUM Власти Китая заявили, что помогают африканскому континенту развиваться, а не накапливать долги, как их в этом обвиняли оппоненты, сообщает 4 сентября Reuters.

«Если мы внимательно взглянем на африканские страны, особенно те у которых имеются серьезные долги, мы увидим, что главным их кредитором является отнюдь не Китай», — отметил специальный посланник Китая в Африке Ху Джинху

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить африканским странам сумму в размере $60 млрд на открытие специального форума, целью которого будет развитие сотрудничества между Пекином и африканским континентом.

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