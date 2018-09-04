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Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Киев

Политика

Главной темой встреч Курца с украинскими политиками станет ситуация на Донбассе

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Киев
OSZE 2017 Mauerbach
Себастьян Курц

Киев, 4 сентября 2018, 10:56 — REGNUM  Вечером 3 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц отправился с визитом в Киев. Оппозиционное издание Kurier назвало эту поездку попыткой реабилитировать заявленную нейтральность Австрии после приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль.

4 сентября рабочий день канцлера начался со встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. После этого Курц встретится с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Петром Порошенко. После беседы Курц и Порошенко дадут пресс-конференцию. Темой заявленных встреч должна быть ситуация на Донбассе, вопрос гуманитарной помощи местному населению, реализация Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Себастьян Курц как лидер страны-председателя Совета Европейского союза призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренность о школьном перемирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии призвал к соблюдению режима перемирия на Донбассе

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Политическая жизнь Австрии
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