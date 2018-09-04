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Свердловские депутаты прервут отдых ради выполнения поручений Путина

Политика

Очередное заседание Заксобрания должно было состояться 16–17 октября

Екатеринбург, 4 сентября 2018, 10:48 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Свердловской области выйдут из отпусков раньше, чем предполагалось ранее. Уже в сентябре они рассмотрят и примут проект закона о сохранении областных льгот для граждан предпенсионного возраста.

Ранее предполагалось, что очередное после каникул заседание Заксобрания пройдёт 16−17 октября.

Напомним, 29 августа президент Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он объяснил жителям России причины, по которым государству пришлось пойти на повышение пенсионного возраста, и отметил, что региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин в возрасте от 55 лет должны быть сохранены в полном объёме.

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Повышение пенсионного возраста
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