Генсек ОБСЕ посетит Армению с рабочим визитом

Ереван, , 10:40 — REGNUM 4 сентября 2018 г. в Армению прибудет генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер. Об этом сообщает МИД Армении на странице в соцсети Twitter.

«4 сентября генсек ОБСЕ Томас Гремингер отправится с рабочим визитом в Армению», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что генсек ОБСЕ проведет ряд встреч в Ереване.

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