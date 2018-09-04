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Генсек ОБСЕ посетит Армению с рабочим визитом

Политика

Генсек ОБСЕ проведет ряд встреч в Ереване

Ереван, 4 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  4 сентября 2018 г. в Армению прибудет генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер. Об этом сообщает МИД Армении на странице в соцсети Twitter.

«4 сентября генсек ОБСЕ Томас Гремингер отправится с рабочим визитом в Армению», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что генсек ОБСЕ проведет ряд встреч в Ереване.

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Политическая жизнь Армении
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