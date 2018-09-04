Демурин: Заигрывание с Токио работает против интересов России

Москва, , 10:50 — REGNUM Отношения с Японией движутся к точке кризиса, и это хорошо. Продолжающееся заигрывание с Токио уже давно и очевидно работает против политических и экономических интересов нашей страны, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что российские памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны, связанные с перемещением в проливе Лаперуза крупной группировки кораблей ВМФ России, вызвали негативную реакцию официального Токио. Москве направлена нота протеста.

Нам что, кроме как с японцами, не с кем заниматься освоением нашего Дальнего Востока, включая Сахалин и Курилы? Есть китайцы, есть корейцы, предложите это, наконец, вьетнамцам или филиппинцам… Нет, без самураев никак!

А то, что нынешний японский истеблишмент — это те же самураи, ещё раз подтверждает протест Токио против проведения нами на нашей территории памятных собраний в честь подвига наших отцов и дедов, разгромивших японский милитаризм.

Период особой политкорректности в отношениях с японцами начался не в 1990-е. Помню, как в моём детстве известную песню про трёх танкистов, искажая оригинальный текст, пели так: «В этот день решила вражья стая перейти границу у реки…» А перейти-то это границу решили самураи.

Почему запели именно так? Всё хотели от японцев больше новых технологий получить, в то время как в самом СССР внедрялась лишь малая часть собственных инженерно-технических изобретений… Всё надеялись построить с Японией некие особые, отличные от существовавших с другими странами Запада, отношения… Не получилось.

И сегодня не получится. Сегодня Япония для нас вдвойне опасна. Она верный вассал США, и одновременно в ней вновь набирает силу самурайский дух, дух реваншизма. Причём американцы, вместе с которыми мы в 1945 году ликвидировали эту общую для нас угрозу — для них на западе, для нас на востоке, будут его всячески подстёгивать.

«Стеснительность» нынешней российской власти, предавшей победный праздник отцов — 3 сентября — ради сиюминутных выгод, лишь распаляет реваншистов в Токио. Они-то ни одной своей победы над Россией и русскими не забыли.

Поэтому петь надо правильно: «И летели наземь самураи под напором стали и огня…» Подвиг отцов надо не только чтить, но и защищать. А страну свою развивать самим.

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