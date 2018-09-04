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Умер один из высокопоставленных лидеров «Талибана»*

Политика

Талибан* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 4 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Один из влиятельнейших полевых командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джалалуддин Хаккани скончался после продолжительной болезни, сообщает 4 сентября Reuters.

Террорист являлся основателем «сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировки, союзной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В министерстве обороны Афганистана прокомментировали данное событие, отметив, что оно никак не повлияет на боеспособность террористов.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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