Рейтинг влияния глав субъектов РФ в августе 2018 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Изменения в пенсионной системе по-прежнему остаются фактором, влияющим не только на федеральную, но и на региональную политику. Однако после августовского обращения Владимира Путина к гражданам РФ меняется соотношение ответственности между федеральными и региональными властями в этой сфере. Если на первых этапах после анонсирования данной реформы (в течение большей части лета 2018 года) основную долю политических рисков в связи с ее проведением принял для себя Центр, то теперь расширяется зона ответственности региональных властей (прежде всего по вопросам сохранения региональных льгот для лиц предпенсионного возраста).

В предыдущие годы вопросы о региональных льготах уже становились поводом для протестных кампаний. До конца 2018 года основное внимание оппозиции (в том числе регионального уровня) будет сосредоточено прежде всего на критике стратегии федеральных властей по проблеме льгот. При этом сохранение региональных льгот чаще будет становиться поводом не для публичных политических дискуссий, а для обращения регионов за финансовой поддержкой к Центру. Однако инициативы Владимира Путина в сфере защиты прав лиц пенсионного возраста задают дополнительный уровень требований к губернаторам по поводу «политики льгот». Для глав регионов это может стать как новым фактором рисков, поводом для информационных атак против них, так и возможностью заработать дополнительные политические очки. В любом случае этот фактор усилит уязвимость губернаторов наиболее экономически проблемных регионов — как для критики со стороны местной оппозиции в будущем, так и для жестких претензий во стороны федеральных властей, хотя более явно такая уязвимость, видимо, начнет проявляться уже в 2019 году.

Значимой для региональной политики стала и серия инициатив в пенсионной сфере, предложенных на совместном заседании Генсовета и Совета глав фракций «Единой России». Во-первых, инициативы «Единой России» уменьшают негативные настроения вокруг партии, а значит, повышают ее политическую капитализацию, что приобретает дополнительное значение в региональных и муниципальных избирательных кампаниях. Во-вторых, многие значимые инициативы на этом заседании были обанродованы представителями региональных отделений партии — то есть инициированная «Единой Россией» дискуссия по пенсионной реформе дала дополнительные шансы для продвижения связанным с партией политикам с мест (став во многом частью «разворота в регионы», о котором около года назад говорил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак). В-третьих, недавние инициативы самого Турчака (прежде всего об отмене пенсионных преференций для федеральных парламентариев) задали новую планку требований общественности и к региональным политикам. Реакция депутатов заксобраний на эту инициативу становится важной составляющей их политической репутации в своих регионах — по крайней мере на ближайшую перспективу.

Прошедшие в августе встречи Владимира Путина с главами регионов имеют не только и даже не столько предвыборное, сколько более долгосрочное значение — они работают на расширение политической и информационной повестки, которая для руководства страны отнюдь не замыкается на пенсионном маневре. Значимыми темами, поднятыми в ходе общения президента и губернаторов, по-прежнему остаются крупные инфраструктурные проекты (например, Северный широтный ход), вопросы экологической безопасности (заседание профильной комиссии, в частности, прошло в ходе визита главы государства в Кемерово), развитие социальной инфраструктуры. В связи с этим стоит отметить и предложение Минэкономразвития по выделению в стране 14 макрорегионов, что может способствовать целям пространственного развития, обозначенных Владимиром Путиным в ходе и по завершении президентской кампании.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Важной составляющей внутриэлитных отношений в регионах, в которых в 2017—2018 годах прошли губернаторские ротации, остается замена руководства ключевых муниципальных образований (прежде всего областных центров).

Примером подобных затяжных противоречий являются выборы мэра Ижевска депутатами городской думы: ни одна из кандидатур, внесенных главой Удмуртии Александром Бречаловым (предприниматель Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных), не получила необходимого для избрания минимума голосов. Как правило, у региональных властей достаточно инструментов как для продвижения значимых для них кандидатур, так и для снятия связанных с этим внутриэлитных противоречий в непубличном порядке. Ситуация в Ижевске становится важным прецедентом, как повышающим значимость выборов в административных центров регионов для ключевых групп влияния местного уровня, так и подталкивающим такие группы к более активному сопротивлению кадровой политике губернаторов или, по крайней мере, к более агрессивному характеру торга с ними.

В то же время «ижевский сценарий», безусловно, не является единственным из возможных даже для регионов, которые возглавляют губернаторы-«технократы» при серьезной активности старых элит, а дробность политического пространства создает «старым» игрокам дополнительные возможности для маневра. Так, заранее объявив о поддержке кандидатуры депутата облдумы Сергея Бусурина на пост мэра Великого Новгорода, губернатор Новгородской области Андрей Никитин продемонстрировал твердость в проведении кадровой политики (что особенно важно в рамках российских политических традиций и менталитета). Кроме того, он получил время для обсуждения проблем, связанных с этим назначением, со значимыми игроками региональной политики. Такая тактика может оказаться весьма эффективной.

Летом в предвыборных регионах внутриэлитные противоречия, как правило, принимают более публичный характер. Одним из заметных факторов в ряде регионов стали решения избирательных комиссий об отстранении от выборов списков и кандидатов непарламентских партий. Причем если на выборах в облдуму Ярославской области решение о снятии с дистанции списка ПАРНАС было связано с исками от представителей ЛДПР и «Патриотов России», то в ходе кампании по выборам мэра Якутска отзыв кандидатуры боровшегося за этот пост депутата Госсобрания Владимира Федорова стал возможен благодаря решению партии «Родина», от которой он баллотировался. Подобные инциденты дополнительно работают на снижение интереса региональных политиков к сотрудничеству с непарламентскими партиями. В дальнейшем такие инциденты будут подталкивать политиков как к взаимодействию с парламентской оппозицией (там, где их отделения относительно автономны от региональных властей), так и к участию в праймериз «Единой России» (если отношения таких политиков с региональными властями не имеют характера явной конфронтации).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

На позиции глав регионов в августе 2018 года серьезно влияли встречи губернаторов с президентом, антикоррупционные процессы, внутриэлитные и социальные конфликты, а также инциденты на местах, оказавшиеся в центре внимания федеральных СМИ.

Укрепляются позиции большинства губернаторов и врио глав субъектов, с которыми Владимир Путин провел встречи или побывал в возглавляемых ими регионах: врио главы Алтайского края Виктора Томенко (с 61-го на 52-е место), врио главы Якутии Айсена Николаева (с 51-го на 48-е место), врио главы Омской области Александра Буркова (с 28-го на 27-е место), врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 34-го на 30-е место), врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева (с 30-го на 28-е место), председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола (с 84-го на 72-е место), главы Курской области Александра Михайлова (с 48-го на 45-е место), врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова (с 38-го на 32-е место), председателя правительства Хакасии Виктора Зимина (с 75-го на 71-е место), главы Владимирской области Светланы Орловой (с 36-го на 34-е место), главы Ставропольского края Владимира Владимирова (с 71-го на 59-е место), врио главы Псковской области Михаила Ведерникова (с 40-го на 38-е место), врио главы Воронежской области Александра Гусева (с 18-го на 16-е место), врио главы Тюменской области Александра Моора (с 29-го на 23-е место), главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 52-го на 44-е место), врио главы Магаданской области Сергея Носова (с 63-го на 53-е место), врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского (с 46-го на 43-е место).

На фоне усиления влияния уроженца Калужской области вице-премьера Максима Акимова (так, он возглавил советы директоров РЖД и Государственной транспортной лизинговой компании) усиливаются позиции главы региона Анатолия Артамонова (с 25-го на 22-е место) и выходца из региона, главы Рязанской области Николая Любимова (с 42-го на 35-е место).

После сообщений о том, что за три года на строительство социально-экономических объектов Амурская область может получить около 6 миллиардов рублей, укрепляются позиции врио главы региона Василия Орлова (с 53-го на 49-е место). Минэкономразвития не включило пункт о строительстве моста на Сахалин в проект плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, и это предопределяет нисходящий тренд для главы региона Олега Кожемяко (перемещается с 44-го на 54-е место). После сообщений о сокращении госдолга Костромской области в 2018 году примерно на 1,1 млрд. рублей укрепляются позиции губернатора региона Сергея Ситникова (с 82-го на 70-е место).

После того, как Юнус-Бек Евкуров был включен в список кандидатур, внесенных президентом на рассмотрение парламента Ингушетии в качестве главы республики, его позиции укрепляются (с 56-го на 50-е место).

На фоне продления ареста министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Игоря Шафороста, а также вследствие сохранения в августе просроченной задолженности ООО «Тверская генерация» перед «Газпром межрегионгаз Тверь» теряет позиции глава региона Игорь Руденя (с 24-го на 36-е место). После сообщений о том, что министерству энергетики и ЖКХ Кировской области предстоит солидарно ответить за долги по кредитам, полученным областным казенным предприятием «Управление по обеспечению топливом», ослабевают позиции губернатора региона Игоря Васильева (с 54-го на 61-е место).

На фоне уголовных дел против министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Куликова и главы Комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрия Бунина сохраняется нисходящий тренд для главы региона Валерия Радаева (с 26-го на 37-е место). После ареста министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, обвиненного в мошенничестве в сфере закупок медпрепаратов, теряет позиции и губернатор Сергей Морозов (с 59-го на 67-е место). Судом был отправлен под домашний арест вице-губернатор Курганской области Сергей Чебыкин — вследствие этого теряет позиции глава региона Алексей Кокорин (с 60-го на 74-е место). При этом после освобождения из СИЗО под подписку о невыезде экс-мэра Ялты Андрея Ростенко укрепляются позиции главы Республики Крым Сергея Аксенова — он возвращается в группу политиков с очень сильным влиянием (перемещается с 22-го на 15-е место).

Вызвавшее негативную реакцию жителей решение о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода ведет к ослаблению позиций главы Ростовской области Василия Голубева (с 35-го на 42-е место). Продолжающееся обсуждение негативных социально-экономических последствий закрытия предприятия «Интауголь» приводит к тому, что теряет позиции глава Республики Коми Сергей Гапликов (с 37-го на 41-е место). На фоне акций протеста обманутых дольщиков в Пензенской области ослабевает глава региона Иван Белозерцев (с 45-го на 55-е место). После акции протеста жителей города Питкяранты, выступивших против закрытия в их поселении родильного отделения и потребовавших отставки руководства Карелии, снижается влияние главы региона Артура Парфенчикова (с 49-го на 56-е место).

Ни один из кандидатов на пост мэра Ижевска не набрал необходимого для избрания числа голосов в ходе голосования в городской думе — вследствие этого теряет влияние глава Удмуртии Александр Бречалов (с 16-го на 19-е место). После гибели мальчика, упавшего в незакрытую ливневую канаву в Сочи, значительно ослабевает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 13-го на 20-е место). После резонансного инцидента с нападением на воинский эшелон в Забайкальском края ослабевают позиции главы региона Натальи Ждановой (с 81-го на 85-е место). На фоне сообщения заместителя генпрокурора Александра Буксмана о том, что ущерб дольщикам в Хабаровском крае превысил 1,1 млрд руб., теряет позиции глава региона Вячеслав Шпорт (с 68-го на 77-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,56 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,41 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,14 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 5 7,03 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 4 6,88 Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области 6 6 6,72 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 7 6,45 Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края 8 8 6,39 Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области 9 9 6,22 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 10 10 6,15 Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан 11 11 6,05 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 12 12 6,00 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 13 14 5,94 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 14 15 5,81 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 15 22 5,75 Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области 16 18 5,72 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 17 17 5,65 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 18 19 5,63 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 19 16 5,61 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 20 13 5,58 Сильное влияние Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 21 20 5,55 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 22 25 5,52 Моор Александр Викторович И.о. губернатора Тюменской области 23 29 5,49 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 24 23 5,45 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 25 21 5,43 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 26 27 5,41 Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области 27 28 5,37 Цивилёв Сергей Евгеньевич И.о. губернатора Кемеровской области 28 30 5,34 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 29 31 5,32 Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области 30 34 5,30 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 31 33 5,27 Артюхов Дмитрий Андреевич И.о. губернатора Ямало-Ненецкого АО 32 38 5,25 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 33 32 5,20 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 34 36 5,12 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 35 42 5,08 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 36 24 5,00 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 37 26 4,94 Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области 38 40 4,86 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 39 4,80 Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области 40 41 4,78 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 41 37 4,75 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 42 35 4,72 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО 43 46 4,70 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 44 52 4,68 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 45 48 4,65 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 46 50 4,62 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 47 47 4,55 Николаев Айсен Сергеевич И.о. главы Республики Саха (Якутия) 48 51 4,53 Орлов Василий Александрович И.о. губернатора Амурской области 49 53 4,51 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 50 56 4,49 Среднее влияние Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 51 43 4,45 Томенко Виктор Петрович И.о. губернатора Алтайского края 52 61 4,41 Носов Сергей Константинович И.о. губернатора Магаданской области 53 63 4,39 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 54 44 4,32 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 55 45 4,26 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 56 49 4,20 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 57 55 4,15 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 58 66 4,13 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 59 71 4,07 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 60 65 4,03 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 61 54 4,01 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 62 58 3,98 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 63 64 3,95 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 64 67 3,90 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 65 57 3,87 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 66 62 3,84 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 67 59 3,78 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 68 69 3,76 Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области 69 70 3,72 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 70 82 3,67 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 71 75 3,65 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 72 84 3,56 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 73 76 3,51 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 74 60 3,47 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 75 83 3,44 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 76 74 3,41 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 77 68 3,39 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 78 73 3,36 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 79 77 3,30 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 80 72 3,19 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 81 79 3,13 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 82 78 3,08 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 83 80 3,04 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 84 85 3,00 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 85 81 2,85

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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