Лозунг украинских националистов станет официальным приветствием ВСУ

Киев, , 10:32 — REGNUM Законопроект, действие которого установит в качестве официального приветствия военнослужащих Украины лозунг Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может быть принят парламентом страны до конца текущей недели. Об этом первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

«На этой неделе Рада узаконит изменения в Устав вооруженных сил Украины, и эти слова («Слава Украине» — прим. ИА REGNUM ) станут официальным военным приветствием», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение депутатов законопроект, изменяющий некоторые статьи конституции. Также документ предлагает изменить официальное военное приветствие в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что украинский лидер внес в Верховную раду законопроект, действие которого предполагает лишение Черноморского флота России права находиться на территории Крыма.

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