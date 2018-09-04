Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:36:59 МСК

Лозунг украинских националистов станет официальным приветствием ВСУ

Политика

Накануне президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение депутатов законопроект, изменяющий некоторые статьи конституции

Лозунг украинских националистов станет официальным приветствием ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кто там, Порошенко, нацизм, фашизм, бандеровщина

Киев, 4 сентября 2018, 10:32 — REGNUM  Законопроект, действие которого установит в качестве официального приветствия военнослужащих Украины лозунг Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может быть принят парламентом страны до конца текущей недели. Об этом первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

«На этой неделе Рада узаконит изменения в Устав вооруженных сил Украины, и эти слова («Слава Украине» — прим. ИА REGNUM ) станут официальным военным приветствием», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение депутатов законопроект, изменяющий некоторые статьи конституции. Также документ предлагает изменить официальное военное приветствие в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что украинский лидер внес в Верховную раду законопроект, действие которого предполагает лишение Черноморского флота России права находиться на территории Крыма.

Читайте также: Порошенко вознамерился изгнать Черноморский флот РФ из Крыма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить