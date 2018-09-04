МИД Франции сожалеет о решении властей Никарагуа выдворить делегацию ООН

Париж, , 10:19 — REGNUM Франция выразила сожаление в связи с решением властей Никарагуа просить покинуть миссию управления Верховного комиссара по правам человека после публикации доклада ООН о положении в Никарагуа, сообщает МИД Франции.

Франция призывает власти Никарагуа пересмотреть свое решение и сотрудничать с управлением Верховного комиссара по правам человека.

«МИД обращается к властям Никарагуа с призывом прекратить репрессии, вызвавшие несколько сотен смертей 18 апреля, и начать национальный диалог, который сам по себе создаст условия для выхода из кризиса», — говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, миссия ООН опубликовала доклад 29 августа, где подробно излагались нарушения прав человека в Никарагуа, начиная с протестов против социальной реформы 18 апреля.