Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:37:03 МСК

МИД Франции сожалеет о решении властей Никарагуа выдворить делегацию ООН

Политика

МИД Франции призывает власти Никарагуа пересмотреть решение о выдворении миссии управления Верховного комиссара по правам человека

МИД Франции сожалеет о решении властей Никарагуа выдворить делегацию ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдаты ООН

Париж, 4 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  Франция выразила сожаление в связи с решением властей Никарагуа просить покинуть миссию управления Верховного комиссара по правам человека после публикации доклада ООН о положении в Никарагуа, сообщает МИД Франции.

Франция призывает власти Никарагуа пересмотреть свое решение и сотрудничать с управлением Верховного комиссара по правам человека.

«МИД обращается к властям Никарагуа с призывом прекратить репрессии, вызвавшие несколько сотен смертей 18 апреля, и начать национальный диалог, который сам по себе создаст условия для выхода из кризиса», — говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, миссия ООН опубликовала доклад 29 августа, где подробно излагались нарушения прав человека в Никарагуа, начиная с протестов против социальной реформы 18 апреля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста против реформы соцобеспечения в Никарагуа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить