Токио выразил протест из-за мероприятий в честь окончания войны

Токио, , 10:05 — REGNUM Российские памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны, связанные с перемещением в проливе Лаперуза крупной группировки кораблей ВМФ России, вызвали негативную реакцию официального Токио, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Об этом пишет 4 сентября газета Sankei.

По словам японского чиновника, группировка из 28 российских боевых кораблей, прошедших накануне проливом Лаперуза, разделяющим острова Сахалин и Хоккайдо, является крупнейшей со времен холодной войны. Также Суга отметил, что Токио в связи с указанными событиями направил Москве ноту протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось недовольство Токио в связи с проведением Россией на островах Курильской гряды праздничных мероприятий, приуроченных к 73-летию со дня окончания Курильской десантной операции и к дате окончания Второй мировой войны.

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