Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:39:10 МСК

Токио выразил протест из-за мероприятий в честь окончания войны

Политика

Группировка из 28 российских боевых кораблей, прошедших накануне проливом Лаперуза, является крупнейшей со времен холодной войны

Токио, 4 сентября 2018, 10:05 — REGNUM  Российские памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны, связанные с перемещением в проливе Лаперуза крупной группировки кораблей ВМФ России, вызвали негативную реакцию официального Токио, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Об этом пишет 4 сентября газета Sankei.

По словам японского чиновника, группировка из 28 российских боевых кораблей, прошедших накануне проливом Лаперуза, разделяющим острова Сахалин и Хоккайдо, является крупнейшей со времен холодной войны. Также Суга отметил, что Токио в связи с указанными событиями направил Москве ноту протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось недовольство Токио в связи с проведением Россией на островах Курильской гряды праздничных мероприятий, приуроченных к 73-летию со дня окончания Курильской десантной операции и к дате окончания Второй мировой войны.

Читайте также: Токио выразил протест Москве в связи с памятными мероприятиями на Курилах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить