Город Кимовск в Тульской области к выборам опустеет?

Кимовск, Тульская область, , 10:02 — REGNUM На седьмой день досрочного голосования по выборам депутатов Собрания депутатов города Кимовск Тульской области зафиксирована рекордная явка избирателей — более 3%. Учитывая традиционно низкую активность при выборах в местные органы власти, количество проголосовавших досрочно уже многократно превысило все самые оптимистические прогнозы.

Из-за чего значительная часть кандидатов в депутаты стала обвинять территориальную избирательную комиссию Кимовского района в фальсификации результатов голосования. И опасения их не излишни: по количеству досрочников, а это уже около тысячи человек при 23 тыс. избирателей всего, складывается впечатление, что Кимовск массово покидают жители. Чем же напугал их предстоящий 9 сентября единый день голосования, остается загадкой.

Как пояснил ИА REGNUM местный депутат Сергей Тимофеев, «аномальная активность избирателей может объясняться только масштабной фальсификацией волеизъявления граждан». Народный избранник уверен — людей сгоняют в ТИК (территориальная избирательная комиссия) с помощью административного ресурса: «За пять дней досрочно проголосовало уже 3% от числа всех избирателей, при том, что на муниципальных выборах всегда фиксируется самая низкая явка, в пределах 20−21%. Если пересчитать 3% с учетом прогнозируемой явки, то уже проголосовало 10−15%, что достаточно для искажения результатов голосования, а впереди еще 5 дней досрочки».

Дело в том, что бюллетени голосующих досрочно не опускаются в опломбированные избирательные урны, а запечатываются в конверты и хранятся у секретаря избирательной комиссии до дня выборов. Что происходит с этими конвертами за рамками времени голосования, когда возможности организовать наблюдение нет, неизвестно.

Поэтому без особого труда возможно заменить бюллетени с галочками за одних кандидатов на бюллетени с галочками за других (нужных злоумышленникам) кандидатов. Чтобы такая комбинация имела успех и обеспечила прохождение нужных персон, требуется массовость досрочного волеизъявления, что и наблюдается.

Кроме того, обращают внимание Тимофеев и еще как минимум два десятка кандидатов в депутаты из Кимовска, территориальной избирательной комиссией впервые назначено время досрочного голосование, превышающее четыре часа в день, оно длится 11 часов — с 9 часов утра и до 8 часов вечера, в то время как закон устанавливает только вечернее голосование с 4 часов дня.

По факту грубого нарушения процедуры досрочного голосования в ЦИК РФ и кимовскую межрайонную прокуратуру направлены соответствующие письма от семи кандидатов в депутаты, готовится иск в кимовский городской суд о признании результатов досрочного голосования недействительными.

Напомним, по результатам выборов 9 сентября 2018 года в городе Кимовск Тульской области будет сформирован новый состав Собрания депутатов муниципального образования на срок полномочий до 2023 года. Выборы проходят по мажоритарной избирательной системе в четырех многомандатных округах.

В предвыборной гонке участвуют 63 кандидата, из которых 31 кандидат зарегистрирован на основании самовыдвижения. Результаты опросов общественного мнения показывают резкое падение рейтинга партии «Единая Россия» и её кандидатов. Поэтому многие эксперты предрекают победу группе самовыдвиженцев, объединившихся в команду Тимофеева.