«Либо Россия ответит Украине адекватно, либо по Нагорной проведи» — Кедми

Москва, , 09:59 — REGNUM Бессмысленно взывать к Минским соглашениям и заявлять о своей приверженности в политике Нагорной проповеди, когда Украина чинит беззаконие, террор и убийства, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», обсуждая убийство главы ДНР Александра Захарченко Украиной.

«Минские соглашения имели только одну цель: прекратить временно кровопролитие. Если кто-то думал о том, что в них заложено решение проблемы Украины, то он сверхнаивен. И тут правильно было сказано, но это очень горькое высказывание. Вот, обратиться к западным коллегам и сказать: «Вот, все же или большинство пунктов Минских соглашений зависят от вас…» Они это знают. И что? И что, взывать к их совести, к их уму?» — заявил Кедми.

По его словам, Запад действует умно, в то время как Россия лишь очертила, что не даст захватить Донец и Луганск, но одновременно с этим не желает предпринимать адекватные ответные шаги на пути противостояния с Западом на Украине, демонстрируя свою наивность.

«Ваш министр иностранных дел сказал, что политика России — не отвечать адекватно. Не будет Россия отвечать «око за око, зуб за зуб». Это не по-христиански. Его представительница сказала, что у вас политика — по Нагорной проповеди. Что там сказано? Кто-то из вас знает, христиане? Я вам скажу: «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую». То есть, или вы идете адекватно отвечать, или вы идете по Нагорной проповеди», — продолжил Кедми.

Напомним, что лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян также заявил о невозможности со стороны России взывать лишь к разуму и совести участников Минских соглашений. По его словам, в ответ на убийство главы ДНР Александра Захарченко необходимо ответить референдумом в ДНР и ЛНР и признанием со стороны России непризнанных республик.

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