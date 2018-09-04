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Индонезия готова сотрудничать с Гонконгом в области рабочих-мигрантов

Политика

Заместитель главы МИД Индонезии встретился с министром труда Гонконга, чтобы обсудить положение индонезийских рабочих-мигрантов

Гонконг, Китай, 4 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индонезии А.М.Фахир на встрече с министром труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конгом выразил готовность Индонезии сотрудничать с правительством Гонконга, чтобы обсудить положение индонезийских рабочих-мигрантов в Гонконге. Об этом сообщает Antaranews.

Ли Чи Конг заявил о возможности открытия вакансий для трудоустройства индонезийских мигрантов в Гонконге.

«Правительство Гонконга предоставит бесплатные учебные курсы для индонезийских рабочих-мигрантов. Если у них будет сертификат, они смогут работать в домах престарелых в Гонконге», — заявил Ли Чи Конг.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии приветствовал это предложение, поскольку специализированное образование предоставит рабочим-мигрантам возможность получить более высокую заработную плату.

А.М.Фахир заявил, что защита и льготы, предоставляемые правительством Гонконга трудящимся-мигрантам, сделали Гонконг «одним из лучших и любимых мест индонезийских рабочих».

Ожидается, что министр труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конг прибудет с визитом в Индонезию в конце 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии А.М.Фахир прибыл с рабочим визитом в Гонконг 3 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель главы МИД Индонезии прибыл с рабочим визитом в Гонконг

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Внешняя политика Индонезии
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