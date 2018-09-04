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Военные Израиля застрелили палестинца

Политика

Убитый якобы пытался напасть на ККП еврейского государства

Тель-Авив, 4 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля застрелили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 4 сентября Al Jazeera.

По словам израильской стороны, палестинец был убит после того, как совершил нападение на контрольно-пропускной пункт военных еврейского государства. Ни один израильтянин не пострадал.

Напомним, за последние месяцы отношения между палестинцами и израильтянами значительно осложнились, причиной тому стало жестокое подавление антиизраильских выступлений в секторе Газа: с конца марта здесь проходили массовые митинги, в которых погибли свыше 100 человек.

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