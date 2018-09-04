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Иордания не намерена создавать конфедерацию с Палестиной

Политика

Соответствующее предложение поступило от советников из Белого дома

Амман, 4 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Правительство Иордании отвергло предложение США о создании конфедеративного государства с Палестиной, сообщает агентство Prensa Latina.

«Идея конфедерации между Иорданией и Палестиной не может обсуждаться, и это не тема для дебатов», — приводит слова государственного министра по делам СМИ Джуманы Гунаймат издание The Jordan Times.

По ее словам, позиция Иордании в палестинском вопросе четкая и ясная: он будет решен только созданием палестинского государства в границах до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Предложение о создании конфедерации с Иорданией поступило президенту Палестины Махмуду Аббасу от советников из Белого дома, зятя президента США Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта. Эту информацию подтвердил Хаджит Офран из неправительственной организации Peace Now.

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