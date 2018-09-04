Дутерте поблагодарил Нетаньяху за помощь в борьбе с терроризмом

Манила, , 09:22 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за помочь в снятии осады с города Марави, осажденного террористами, сообщает 4 сентября Al Jazeera.

По словам Дутерте, конфликт в Марави, продолжавшийся пять месяцев, мог бы затянуться надолго, если бы израильская сторона не предоставила Филиппинам необходимое оборудование.

«Господин премьер-министр я хочу поблагодарить вас, особенно за ту критическую помощь, которую вы своевременно предоставили моей стране, в тот момент это нам это было особенно необходимо», — отметил глава Филиппин.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Израиль с официальным визитом, стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, в том числе и в военной сфере.

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