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Депутатам Верховной рады в 2019 году раздадут электронные карточки

Политика

По карточкам можно будет и проходить в парламент, и голосовать за законы

Киев, 4 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Каждый депутат Верховной рады вскоре обзаведется собственной электронной карточкой, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 4 сентября «Украинская правда».

По его словам, в украинский парламент будет внедряться IT-стратегия, разработанная вместе с Европарламентом. Стратегия начнет работать в 2019 году, одним из ее шагов будет внедрение единых электронных карточек для украинских депутатов. По карточкам можно будет как проходить в Верховную раду, так и голосовать за законопроекты.

Парубий добавил, что до начала 2019 года в украинском парламенте создадут такой же образовательный центр, какой действует в европейских парламентах.

Напомним, ранее Парубий пообещал представить на рассмотрение закон, который уменьшит количество законодательного спама в Раде.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада решила избавиться от законодательного спама

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Политическая жизнь Украины
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