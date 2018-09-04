Депутатам Верховной рады в 2019 году раздадут электронные карточки

Киев, , 09:18 — REGNUM Каждый депутат Верховной рады вскоре обзаведется собственной электронной карточкой, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 4 сентября «Украинская правда».

По его словам, в украинский парламент будет внедряться IT-стратегия, разработанная вместе с Европарламентом. Стратегия начнет работать в 2019 году, одним из ее шагов будет внедрение единых электронных карточек для украинских депутатов. По карточкам можно будет как проходить в Верховную раду, так и голосовать за законопроекты.

Парубий добавил, что до начала 2019 года в украинском парламенте создадут такой же образовательный центр, какой действует в европейских парламентах.

Напомним, ранее Парубий пообещал представить на рассмотрение закон, который уменьшит количество законодательного спама в Раде.

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