АСЕАН и Китай проведут совместные военно-морские учения

Пекин, , 09:18 — REGNUM Десять стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай проведут совместные военные учения в морских водах южной материковой части Китая, сообщает Antaranews.

Согласно плану, учения состоятся в конце октября 2018 года.

Военные учения проходят в два этапа. Первый этап состоялся 2−3 августа на военно-морской базе Сингапура в Чанги. Затем на втором этапе в октябре страны-члены АСЕАН проведут учения с Китаем, включая отработку поисково-спасательных операций и взаимодействие на море.

Военные учения стали результатом соглашения, достигнутого министрами обороны АСЕАН и Китая в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности, обороны и взаимного доверия.

Как отмечает издание, совместные учения могут укрепить партнерство Китая с государствами-членами АСЕАН, улучшить сотрудничество в области безопасности на море и расширить возможности борьбы с различными видами угроз.

Напомним, Китай и несколько стран-членов АСЕАН, а именно Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, по-прежнему участвуют в территориальных спорах в водах Южно-Китайского моря.

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация Юго-Восточной Азии. В нее входит: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны АСЕАН+3 активизируют сотрудничество для достижения ЦУР ООН