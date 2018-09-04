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Движение Сары Вагенкнехт выступает за нормализацию отношений с Россией

Политика

Безопасность в Европе может быть достигнута только при участии Москвы, считают в движении «Подъем»

Берлин, 4 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  Общественно-политическое движение председателя левой фракции в Бундестаге Сары Вагенкнехт «Подъем» (Aufstehen) выступает за нормализацию отношений с Россией. Об этом заявила заместитель Вагенкнехт Севим Дагделен в интервью немецкому телеканалу N-TV, вышедшим 4 сентября.

«Подъем» хочет покончить с опасной политикой правительства, которая заключается в гонке вооружений против России. Нам нужная новая политика разрядки вместо бряцания саблями и призывов к войне. Безопасность в Европе может быть достигнута при союзе Востока и Запада, вместе с Россией», — заявила Дагделен.

Как сообщало ИА REGNUM, новое движение Вагенкнехт было презентовано в августе этого года. Движение считается левым и беспартийным. За две недели в его ряды пожелали вступить 85 тыс. человек.

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Политическая жизнь Германии
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