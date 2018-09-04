Двое кандидатов в мэры Якутска не пришли на финальный тур дебатов

Якутск, , 09:17 — REGNUM Третий, финальный тур независимых дебатов кандидатов в мэры Якутска не состоялся. Двое победителей предыдущих встреч на третью, назначенную на 3 сентября, не пришли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Готовы были продолжать полемику только директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева («Партия за возрождение России») и директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»). Заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно») не смог прийти потому, что уехал в Москву. Спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия») вместо участия в дебатах председательствовал на завершающей сессии возглавляемого им представительного органа, сообщил руководитель его аппарата Анатолий Васильев. Помимо этого, Саввинов был занят на республиканском совещании по энергобезопасности вновь вводимых водоочистных сооружений.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое кандидатов в главы Якутска вообще отказались принять участие в дебатах «Гражданский вызов» — это бизнесмены Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России»). Всего в главы столицы Якутии баллотируются девять кандидатов. Помимо названных выше претендентов занять кресло мэра за это право борются председатель регионального общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), предприниматели Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»). Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.