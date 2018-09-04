КНДР предостерегла США от вмешательства в дела Сеула и Пхеньяна

Пхеньян, , 09:05 — REGNUM Официальный печатный орган правящей в Северной Корее партии выступил с предупреждением в адрес США относительно вмешательства в переговорный процесс между Сеулом и Пхеньяном, сообщает 4 сентября Anadolu.

Заявление было опубликовано за сутки до отправки специального посла Южной Кореи в Пхеньян для подготовки очередного саммита между двумя государствами.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

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