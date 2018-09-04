Вторник, 4 Сентября 2018 года
10:20:12 МСК

КНДР предостерегла США от вмешательства в дела Сеула и Пхеньяна

Политика

Заявление было опубликовано за сутки до отправки специального посла Южной Кореи в Пхеньян для подготовки очередного саммита между двумя государствами

Пхеньян, 4 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Официальный печатный орган правящей в Северной Корее партии выступил с предупреждением в адрес США относительно вмешательства в переговорный процесс между Сеулом и Пхеньяном, сообщает 4 сентября Anadolu.

Заявление было опубликовано за сутки до отправки специального посла Южной Кореи в Пхеньян для подготовки очередного саммита между двумя государствами.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

Читайте ранее в этом сюжете: Пхеньян ответил согласием на предложение Сеула о визите спецпосланника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить