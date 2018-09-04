Восток — 2018: хоть до Берлина из Забайкалья дойдём!

Эдуард Лимонов, , 08:53 — REGNUM

Поскольку я из военной семьи, то военных песен в детстве наслышался. В том числе и на ученьях.

Я, когда был мелкий, отец брал меня с собой на ученья, тогда такое было возможно. Это где-то году в 1947, что-ли?

По-моему мы ещё в Ворошиловограде жили, там отец служил, сейчас город называется Луганск.

Помню мёрзлые донецкие степи зимой, шуршащие карты в руках офицеров, позёмку и ледяной металл танков и орудий. Один раз у меня примёрз к танку язык. Дети же любопытны, лишил полизать танк. Давно это было. Лет семьдесят прошло…

Мне тут 31 августа прислали из Италии вопросы для интервью. Я у них недавно там удачно побывал и теперь они меня эксплуатируют иной раз. Из двенадцати вопросов — пять об учениях «Восток-2018».

Думаю вам будет интересно взглянуть на эти пять, чтобы понять чем они на Западе у нас интересуются. Вопросы на немного искарёженном русском языке (орфографию и пунктуацию сохраняю, так интереснее):

— будут военные учения, крупнейшие с «холодной войны», восток-2018, почему теперь? что вы думаете по этому поводу? это демонстрация силы или тренировка того, что будет происходить? то демонстрация для россии или для запада?

— 300 тысяч солдат, тысячи самолётов будут развёрнуты одновременно.(танки, бронетранспортёр, войск, боевых машин пехоты), какие образы вам приходят на ум, если представить на минуту на сцену?

— там будут также воинских китайские и монгольские. союзники всегда или есть новая стратегия?

— нато уже жаловалось по этому поводу. Россия передаёт сообщение через эти военные учения: какой? Его самые крупные военные учения с 1981 года, почему именно сейчас! чего хочет кремль, это для нато в восточной европе или в Украине? И что думает население из тренировок?

— через военные учения Путин делает ставку или открытый вызов на Запад? Путин как считает Запад.

Маленькие буквы, странные обороты, но ведь всё понятно. Они там боятся. Даже Италия, которая с нами не граничит, боится.

Однако учения-то будут проводиться, насколько я понял, в Забайкалье, в сердце Сибири, говорят, что закончатся на забайкальском полигоне Цугол.

Если бы мы хотели напугать Запад, то провели бы военные манёвры где-нибудь на своих западных границах, в 1981 году проводили в Польше, у самой северной границы страны.

Мы будем проводить учения в далёкой даже от Москвы, не то что от Запада, Сибири, всего четыре дня с 11 по 15 сентября, а они там дрожат, как мухи перед пауком.

Между тем если мы не проводили учения такого масштаба с 1981 года — это плохо. Это очень плохо. Это очень-очень плохо.

«Почему именно сейчас?»

Должны были проводить хотя бы каждые несколько лет. Я знаю, что это дорогое удовольствие, но безопасность дороже. Не проводили потому, что внутри государства российского царил благожелательный к внешнему миру хаос.

Сейчас, потому что сварливые угрозы истеричного Трампа и таких лидеров как Тереза Мэй или недавно ещё министр Борис Джонсон, лаянье карликовых государств Балтии достали Россию, проводим учения. Мы и без их угроз провели бы учения. Угрозы нас подхлестнули.

Теперь, моё личное мнение (я часто имею личное мнение, отличное от других личных мнений, вы уже надеюсь, привыкли):

Несмотря на то, что официальное коммюнике российского министерства обороны гласит «учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества», я думаю, что да, на укрепление, но думаю, несколько иначе.

Я считаю что основной целью этих крупнейших учений именно в Забайкалье у границы с Китаем является желание убедить Китай в нашей военной мощи, и даже чуть припугнуть их этой мощью. Чтобы обеспечить стратегическое военное сотрудничество с Китаем.

В учениях «Восток-2018» будут участвовать только 3,2 тысячи китайских военнослужащих на 300 тысяч российских, несколько капель в море в сущности, посему китайские товарищи скорее будут выполнять роль наблюдателей.

Они вернутся в Пекин перепуганные или серьёзно задумчивые, и доложат начальству. Каждый напишет рапорт. Это будет, я полагаю, единодушное их мнение что русские много ругались на своих учениях, Курили, плевались и опять ругались, и опять курили, но действовали как слаженная упрямая машина войны.

(Минобороны РФ анонсировало и монголов, но тех будет вероятно совсем ничтожное количество.)

Италии можно послать месидж, что: «Спите спокойно, наши средиземноморские товарищи! Не беспокойтесь!» Хотя конечно же по второму или третьему счёту мы хотим напугать и Европу, НАТО в первую очередь, чтоб особо не рыпались.

Заодно проверим и боеспособность нашей большой армии. Не заржавело ли оружие, быстро ли бегают солдаты, как хорошо стреляют миномётчики и артиллеристы, как новейшее вооружение, функционирует ли, оправдало ли надежды армии…

Думаю стреляют неплохо, в Сирии кое-кто из них побывал.

И вооружение функционирует. Пусть попробует не функционировать.

В те послевоенные годы на тех учениях, куда меня брал отец, солдаты и офицеры ещё заматывали ногу портянкой.

Я тоже сторонник портянки, она лучше носка.

Портянка, старшина, политрук, и хоть до Берлина из Забайкалья дойдём.

«Шла с ученья третья рота…»